ભરૂચ: મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે મોત વ્હાલું કર્યું, પોલીસબેડામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું
ભરૂચમાં મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે આપઘાત કર્યો. 27 વર્ષના પ્રિતી પરમારે આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી છે. પોલીસ હેડકવાર્ટરમાં ગળે ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવી લીધુ. મહિલા કોન્સ્ટેબલે કયા કારણસર આપઘાત કર્યો તે તો હજુ સામે આવ્યું નથી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના બોરલા ગામના વતની પ્રીતિ ઉદેસિંહ પરમાર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ભરૂચ પોલીસમાં કાર્યરત હતા અને હાલમાં LIB શાખામાં ફરજ બજાવતા હતા. ગતરોજ રાત્રિના સમયે તેઓએ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આવેલા પોતાના રહેણાંક રૂમમાં અગમ્ય કારણોસર ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો.