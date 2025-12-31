हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાજકોટમાં રસ્તા વચ્ચે યુવક યુવતી વચ્ચે મારામારી, Video વાયરલ
Viral Raval
|
Dec 31, 2025, 03:00 PM IST
Fight between man and woman on road in Rajkot video goes viral
01:07
u
આનંદો....જતા જતા 2025ના વર્ષે આપ્યા સારા સમાચાર
02:15
u
રાજકોટ: આંગણવાડીના અનાજને બારોબાર વેચી મારવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું
02:10
u
અંબાલાલની આગાહી, આકરી ઠંડી માટે તૈયાર રહો, 48 કલાકમાં કમોસમી વરસાદ પડશે
00:38
u
ભાગીને લગ્ન કરવું ભારે પડશે! ભાગેડુ લગ્ન નોંધણી મામલે મોટા સમાચાર
02:08
u
પોરબંદરમાં ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો, ખેડૂતો ચિંતાતૂર
04:33
u
આખરે કિરીટ પટેલની નારાજગી થઈ દૂર, કહ્યું- આ કોઈ મારી પ્રેશર ટેક્નિક નહતી
01:13
u
અંબાલાલની તાજી આગાહી, આગામી 24 કલાકમાં પલટાશે હવામાન! કમોસમી વરસાદ આવશે
01:13
u
ખંડણીનો કેસ: AAP નેતાને પાર્ટીનું મળ્યું સમર્થન, કહ્યું- નોનવેજની લારીઓ હટાવવા ગયા હતા
05:17
u
સુરત: સસ્તા અનાજની દુકાનો પર ખંડણી માંગવાનો આરોપ, AAP નેતા વિરુદ્ધ ફરિયાદ
01:47
u
મોત કેવું બિલ્લીપગે આવે છે? મહિલાને ખબર પણ ન પડી, જુઓ હચમચાવી નાખે તેવો Video
Most Expensive Cricket Bat
આ છે દુનિયાનું સૌથી મોંઘુ ક્રિકેટ બેટ, જાણો કયા ક્રિકેટર સાથે છે કનેક્શન
Nimesulide Ban
સાવધાન ! સરકારે આ પેઇનકિલર દવા પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, તેને સ્વાસ્થ્ય માટે ગણાવી જોખમી
Largest district in India
નંબર-1 છે કચ્છ, શું તમને ખબર છે બીજા નંબરે કયો જિલ્લો છે સૌથી મોટો ? જાણો
Kanpur Girl Fight
‘તુમને મેરે બોયફ્રેન્ડને બાબૂ ક્યૂં કહા.’, રસ્તા વચ્ચે બે યુવતીઓ વચ્ચે જામી મારામારી
onion reduce blood sugar
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ચમત્કારિક છે આ સસ્તુ શાક, માત્ર 5 રૂપિયામાં સુગરમાં મળશે લાભ
Cauliflower
ફ્લાવર ખરીદો ત્યારે આ રીતે ચેક કરો, શાકની લારીએ જ ખબર પડી જશે ફ્લાવર સારું છે કે નહી
Diamond Capital of India
ભારતના કયા શહેરને 'ડાયમંડ કેપિટલ' કહેવામાં આવે છે? 90% લોકો નથી જાણતા આ નામ
Chandra Grahan
ખુબ જ ખતરનાક હશે 2026ની આ રાત, ધરતી પર ઉઠશે આગની જ્વાળાઓ, લોહીની જેમ લાલ થશે ચંદ્ર
Orient Technologies Ltd
1 પર 10 બોનસ શેર આપશે આ દિગ્ગજ કંપની, રેકોર્ડ ડેટ જાહેર, સ્ટોકમાં 40%નો વધારો
pan aadhaar link last date fine amount
આધાર-PAN લિંક કરવાની આજે છેલ્લી તારીખ, ડેડલાઇન ચૂકી ગયા તો શું થશે? જાણો વિગતે