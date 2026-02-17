हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
CAN
NZ
173/ 4
(20)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
SIRની કામગીરી બાદ આજે જાહેર થશે આખરી મતદાર યાદી, વિગતો જાણો
Viral Raval
|
Feb 17, 2026, 12:35 PM IST
Final voter list to be released today after SIR process know details
More Videos
01:47
u
ચેક બાઉન્સ કેસમાં અભિનેત્રી અમીષા પટેલની મુશ્કેલી વધી, બિનજામીનપાત્ર વોરંટ ઈશ્યુ
00:44
u
અરબી સમુદ્રમાં ATSનું મોટું ઓપરેશન, ગુજરાતના દરિયામાંથી ડ્રગ્સ ઘૂસાડવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ
00:29
u
બાળકીઓ પણ સુરક્ષિત નથી? નાનકડી બાળકીને કારમાં બેસાડી અડપલા કર્યા
05:46
u
ખાખીએ ઉતાર્યો ગુંડા ગોટીનો પાવર, પોલીસની સિંઘમ સ્ટાઈલ કામગીરી જોઈ લોકોમાં ખુશી
06:53
u
આ કીર્તિ છે ક્યારેય ન સુધરે! પરંપરા તોડી, પોલીસકર્મીઓને ધમકાવ્યા, શું થશે કાર્યવાહી?
04:22
u
ફેબ્રુઆરીમાં મે મહિના જેવી ગરમી? અંબાલાલની આ આગાહી ચિંતાજનક
01:06
u
આગ ઓકતી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો ગુજરાતીઓ ! હવામાન વિભાગની તાપમાનમાં વધારાને લઈને આગાહી, જુઓ Video
01:00
u
ગુજરાતમાં માવઠાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ, જુઓ Video
01:33
u
ગરમી વધતા લીંબુ થયા મોંઘા, જાણો શું છે ભાવ સીધા બમણા થવાનું કારણ
06:09
u
માથાભારે ચિરાગ ગોટીની સાન ઠેકાણે આવી, સુરત પોલીસે ઢોલ નગારા સાથે વરઘોડો કાઢ્યો
Trending news
ipo
23 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે આ મોટી કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી, ગ્રે માર્કેટમાં તેજી
bomb threat in ahmedabad schools
વલસાડ, અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં ફફડાટ; ગુજરાતની કોર્ટોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
true love
શું ખરેખર જીવનમાં માત્ર એક વખત થાય છે સાચો પ્રેમ? આ નવી સ્ટડી ઉડાવી દેશે તમારા હોશ
gujarat
ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો ફરી બન્યો ડ્રગ્સ માફિયાનો અડ્ડો! ઝડપાયો 200 કિલોથી વધુનું ડ્રગ્સ
Poonam Pandey
'ફેમસ ક્રિકેટરે મને કર્યો હતો મેસેજ, કરવા માંગતો હતો હેંગઆઉટ' પુનમ પાંડેનો મોટો દાવો
Rafale Mega Deal
શું છે મોદી-મેક્રોન વચ્ચે થનારી 3.25 લાખ કરોડની મહાડીલ? ચીન-પાકની હરામ કરી દેશે ઉંઘ
valentine day 2026
વેલેન્ટાઈન ડે પર 3 ઘણી વધી કોન્ડોમની ડિમાન્ડ: 2025નો રેકોર્ડ તૂટ્યો, આ શહેર આગળ...
Indian can get visa free entry in these 56 countries
ભારતીયોની બલ્લે-બલ્લે, હવે વિઝા વગર ફરી શકશો આ 56 દેશ, અહીં ચેક કરો લિસ્ટ
t20 world cup 2026
T20 વર્લ્ડ કપમાંથી 5 ટીમો બહાર, પાંચને મળી સુપર-8ની ટિકિટ, જાણો પાકિસ્તાનની સ્થિતિ
Ameesha Patel
બોલીવુડ અભિનેત્રી અમીષા પટેલ ભરાઈ! બિનજામીનપાત્ર વોરન્ટ જાહેર, જાણો શુ છે 2017નો કેસ