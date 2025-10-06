ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલના લોન્ડ્રી વિભાગમાં આગ લાગી, Video

Viral Raval | Oct 06, 2025, 11:26 AM IST
Fire breaks out in laundry department of SVP Hospital in Ahmedabad

Trending news