ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલના લોન્ડ્રી વિભાગમાં આગ લાગી, Video
Viral Raval
|
Oct 06, 2025, 11:26 AM IST
Fire breaks out in laundry department of SVP Hospital in Ahmedabad
00:44
u
ઉ.ગુજરાતનું આવી બનશે! હવામાન ખાતાની ભારે વરસાદની આગાહી, જુઓ Video
00:59
u
રાકેશ પટેલની અમેરિકામાં હત્યા, ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા
02:24
u
બારડોલીના રાયમ ગામના રાકેશ પટેલની અમેરિકામાં હત્યા, Video
00:59
u
ગાંધીનગરમાં સરદાર ગ્રુપ દ્વારા જનક્રાંતિ રેલી, પ્રેમ લગ્નના કાયદા અંગે પુરુષોત્તમ રુપાલાનું નિવેદન, જુઓ VIDEO
01:11
u
શક્તિ વાવઝોડા અંગે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, ચક્રવાતી તોફાન યુ-ટર્ન લેશે તેવી શક્યતા
01:20
u
VIDEO: સરકારના બુલડોઝર એક્શન પર અમિત ચાવડાએ વાંધો ઉઠાવ્યો, જુઓ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ કાર્યવાહીનો વિરોધ દર્શાવતા શું બોલ્યા...
03:15
u
VIDEO: હવે ગુજરાતમાં પહોંચી ગયો પેલેસ્ટાઈન પ્રત્યે પ્રેમ! દેવભૂમિ દ્વારકામાં લહેરાયા ઝંડા, કૃત્ય કરનારની ધરપકડ
06:42
u
પદ્દાધિકારીઓ ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આગળ, કોર્પોરેટરના પુત્રએ માંગી 20 લાખની ખંડણી, વાયરલ ઓડિયો ક્લીપ ખોટી હોવાનો દાવો
00:52
u
VIDEO: હિંમતનગરમાં હુડા વિરુદ્ધ અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન, બેસણું કરી મહિલાઓએ છાજીયા લીધા
01:21
u
ક્લાસ 3નો અધિકારી લાંચ લેતા પકડાયો, દસ્તાવેજ છુટો કરવાના મામલે લાંચિયાને રંગે હાથે ઝડપી લીધો
Trending news
weather update
ગુજરાતીઓની નવરાત્રિ બાદ હવે દિવાળી પણ બગડવાની, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
Rohit Sharma
રોહિત શર્મા માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવું મુશ્કેલ ! આ રહ્યા 3 મોટા કારણો
Sharad Purnima 2023
શરદ પૂનમની રાતે ચંદ્ર નીચે મૂકેલા દૂધ પૌંઆ ખાવાના છે અઢળક ફાયદા, એક જ દિવસ થાય છે આ
Sharad Purnima 2025
શરદ પૂનમ પર આ 2 રાશિવાળાને બંપર ફાયદો થશે, માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી ધનથી તિજોરીઓ છલકાશે
Russia Pakistan Deal
રશિયા પાકિસ્તાનને એન્જિન આપશે તો ફાયદો ભારતને થશે...કઈ રીતે? રશિયન એક્સપર્ટે કહ્યું
અમેરિકા
અમેરિકામાં ગુજરાતીએ કર્યું મસમોટું ફાર્મસી કૌભાંડ, સરકારે ફટકાર્યો 2 મિલિયન ડોલરનો દ
Gujarat politics
ગોપાલ ઈટાલિયાનો માસ્ટરસ્ટ્રોક : ભાજપનો 450 કાર્યકર્તાઓનો આખો સંઘ AAP માં લઈ ગયા
Pure Ghee
7 દિવસની મલાઈમાંથી બનશે ડબ્બો ભરાય એટલું ઘી, બસ મલાઈમાં ઉમેરી દેજો આ સફેદ પાવડર
Sawai Man Singh Hospital
SMS હોસ્પિટલમાં અડધી રાતે લાગેલી આગમાં અનેક દર્દીઓ જીવતા ભૂંજાયા, Photos
અમેરિકા
અમેરિકામાં વધુ એક ગુજરાતીની હત્યા : મોટલ સંચાલક પાટીદાર પર યુવકે ગોળી ધરબી, CCTV