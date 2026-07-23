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નવસારીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા તંત્ર એલર્ટ, ઊંડાજ ગામે પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા લોકોના રેસ્ક્યૂ

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 11:25 AM|Updated: Jul 23, 2026, 11:25 AM
Flood situation in Navsari Administration on alert mode

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