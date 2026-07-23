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નવસારીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા તંત્ર એલર્ટ, ઊંડાજ ગામે પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા લોકોના રેસ્ક્યૂ
નવસારીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા તંત્ર એલર્ટ, ઊંડાજ ગામે પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા લોકોના રેસ્ક્યૂ
Written By
Viral Raval
Published: Jul 23, 2026, 11:25 AM
|
Updated: Jul 23, 2026, 11:25 AM
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Flood situation in Navsari Administration on alert mode
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