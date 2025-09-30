બટાકા ખુબ ખાતા હોવ તો સાવધાન...બટાકાપ્રેમીઓને આ Video જોઈ આઘાત લાગશે
તમારી રોજની શાકભાજીની થાળીમાં એવું ઝેર હોઈ શકે છે જે તમને ખતરનાર બીમારીના શિકાર બનાવી શકે છે... હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશમાં જે ખુલાસો થયો તે આ અંગે ઈશારો કરી રહ્યો છે... હકીકતમાં ઉત્તર પ્રદેશના અનેક વિસ્તારોમાં નકલી બટાકા વેચાઈ રહ્યા છે... હકીકતમાં તે ખરાબ બટાકા છે... જેને કેમિકલ અને લાલ રંગથી ચમકાવીને મોંઘા લાલ બટાકાની જેમ વેચાય છે... ત્યારે શું છે હકીકત?... જોઈશું આ અહેવાલમાં...બટાકાનો ચમકદાર અને લાલ રંગ સારી શાકભાજીની નિશાની નથી... પરંતુ ખતરાનું સિગ્નલ છે.બટાકા જેને શાકભાજીનો રાજા કહેવામાં આવે છે... બટાકા જેના વિના શાકભાજીની કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી... બટાકા જે લગભગ તમામ ઘરમાં મળી આવે છે... હિંદુસ્તાનના દરેક લોકોની થાળીમાં બટાકા ચોક્કસ જોવા મળે છે... જે લગભગ દરેક લોકોની પસંદ પણ છે. પરંતુ આ બટાકા આજે સંકટમાં છે... અને તેને આરોગતા લોકોનું ભવિષ્ય પણ સંકટમાં છે... ગોરખપુરમાં ફૂડ વિભાગની ટીમે બટાકામાં ભેળસેળ અંગે મોટી કાર્યવાહી કરી... જેમાં મોટા પ્રમાણમાં રંગીન બટાકાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો....