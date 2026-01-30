ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Gandhinagar Builder case : મરતાં પહેલાં પત્નીને લખ્યું કે મને મરવા મજબૂર કર્યો છે, બિલ્ડર પુત્રની છે જબરદસ્ત સ્ટોરી

Jan 30, 2026, 05:49 PM IST

ગાંધીનગરના બિલ્ડર પુત્રના આપઘાતના પ્રકરણમાં નવા વળાંકો આવતા જ જાય છે. લગ્નના 12થી 13 જ દિવસમાં ઋષભ પટેલે આપઘાત કરી લીધો છે અને પત્નીના નામે લાંબી લચક સ્યૂસાઈડ નોટ છોડી છે. જેમાં તેમનો વલોપાત તમને હચમાચવી નાખશે.  હેલી બેટા ખુશ રહેજે મને તારાજ માણસોએ મરવા માટે મજબુર કર્યો છે એમને સજા અપાવજે. કેમ કે હું મારૂ જીવન વગર વાંકે પુરૂં કર્યું છે અને આ મારી આટલી ખરાબ દુઆ લાગશે કે તમારી સાત પેઢી પર સુખ નહી જોવે અને આ લોકોને બહુ જ ખરાબ હાલત થવી જોઇએ. કલ્પેશભાઈ (તલાટી)એ અત્યાર સુધી શાંતિથી વાત પતાવી હોત તો અત્યારે બધુ પતી ગયું હોત.પરંતુ એમને મનિષભાઈ સ્પલેન્ડરને શું ક૨વા વચ્ચે લાવવા પડે? મને બજાર વચ્ચે માર્યો છે, આમનો પણ વરઘોડો નીકળશે તો જ મારી આત્માને શાંતિ મળશે.  

