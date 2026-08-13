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આણંદના તત્કાલિન ડેપ્યુટી કલેક્ટર કેતકી ભાસ્કર વ્યાસની ધરપકડ, કલેક્ટરના હનીટ્રેપમાં આવ્યા હતા ચર્ચામાં

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 13, 2026, 03:45 PM|Updated: Aug 13, 2026, 03:45 PM
Former Anand Deputy Collector Ketaki Vyas Arrested by ACB in Disproportionate Assets Case, આણંદના તત્કાલીન ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને વિવાદાસ્પદ અધિકારી કેતકી વ્યાસ આખરે એસીબી (ACB) ની પકડમાં આવી ગયા છે. વર્ષ ૨૦૨૩થી શરૂ થયેલી અપ્રમાણસર મિલકતની તપાસમાં તેમની પાસે કાયદેસરના પગાર કરતા ૬૭.૮૪ ગણી એટલે કે ૩ કરોડથી વધુની જંગી સંપત્તિ હોવાનું ખૂલ્યું છે. માતા-પિતા અને અલગ-અલગ ૨૪ જેટલા બેંક ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરનાર કેતકી વ્યાસના કાળા નાણાં અને વિવાદાસ્પદ હનીટ્રેપના કથિત કિસ્સાઓને લઈને હાલ ચારેય તરફ ચર્ચાઓનું બજાર
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આણંદના તત્કાલિન ડેપ્યુટી કલેક્ટર કેતકી ભાસ્કર વ્યાસની ધરપકડ, કલેક્ટરના હનીટ્રેપમાં આવ્યા હતા ચર્ચામાં
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