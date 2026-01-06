हिन्दी
પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા આજે કોંગ્રેસમાં જોડાશે
Viral Raval
|
Jan 06, 2026, 10:37 AM IST
Former MLA Mahesh Vasava to join Congress today
03:30
u
શિસ્ત માટે જાણીતા પક્ષમાં ભડકાની સ્થિતિ, વડોદરા ભાજપના ગઢમાં 'સબ સલામત' નથી
00:49
u
પાટીદાર સિંગર આરતીનું ગીત સાંભળી લોહી ઉકળી જાય, ‘કોઈ જોણતું નહોતું જોણીતા તે કર્યા’
01:46
u
યુક્રેનમાં સરન્ડર કરનારા મોરબીના યુવાને માતા સાથે કરી વાત, ભાવુક થઈ ગયા માતા-પુત્ર
08:19
u
બગદાણા કેસમાં હીરા સોલંકી બોલ્યા, ‘આ ન્યાય અને અન્યાયની લડાઈ છે’
00:36
u
નવસારી વસુધારા ડેરીના ચેરમેન પદે રાજેશ પટેલની જીત, સીતા જાધવ વાઈસ ચેરમેન
06:29
u
પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલના સમર્થનમાં પાટીદાર સમાજ, અન્યાય થયો હોવાનો દાવો
00:54
u
વારંવાર હુમલા થવા છતાં સોમનાથ મંદિર આજે પણ અડગ- પીએમ મોદી
00:49
u
આ તો જબરું થયું! ભૂલથી સિંહણને મારવા છોડેલુ એનેસ્થેશિયાનું ઈન્જેક્શન વનકર્મીને લાગ્યું, મળ્યું મોત
04:44
u
સરપંચ સામે ભ્રષ્ટાચાર અરજીની દાઝ રાખીને આધેડને જીવતો સળગાવ્યો, હચમચાવતી ઘટના
04:19
u
ગાંધીજીના કોચરબ આશ્રમની આ સ્થિતિ? પાર્ટી પ્લોટમાં કોણે ફેરવ્યો, ડીજેના તાલે લગ્ન યોજાયા
Trending news
Gujarat politics
એક વર્ષમાં જ ભાજપને રામ રામ કરનાર આ દિગ્ગજ નેતા હવે કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરશે
AR Rahman Birthday
હિંદુમાંથી મુસ્લિમ કેમ બની ગયા એ.આર. રહેમાન, આ ઘટનાએ બધું જ બદલી નાખ્યું
ipo
ખુલતા પહેલા 58% ફાયદા પર શેર, પ્રાઇસ બેન્ડ ₹23, 9 તારીખે ખુલશે વર્ષનો પ્રથમ IPO
jonny bairstow
6,6,6,4,6,6...IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહેલા ખેલાડીએ મચાવી તબાહી,1 ઓવરમાં ફટકાર્યા 34 રન
Shikhar Dhawan
બીજી વાર લગ્ન કરશે શિખર ધવન, કોણ છે ગબ્બરની થનારી દુલ્હન ? આ દિવસે લેશે સાતફેરા
Patidar Samaj
પાટીદાર સિંગર આરતી સાંગાણીએ પતિ સાથે બેસીને ગીત લલકાર્યું, પોતાના સમાજને પડકાર ફેંકત
donald trump
1, 2 નહીં 10થી વધુ દેશો સામે અમેરિકાએ મોરચો માંડેલો છે...આખરે શું ઈચ્છે છે ટ્રમ્પ?
morbi
યુક્રેન ફસાયેલા દીકરા સાથે માતાએ એક વર્ષ બાદ વાત કરી, બંને ચોધાર આસુંએ રડી પડ્યા!
gujarat
ગુજરાતનો દરિયો પણ દૂબઈ જેવો બનશે! બ્લ્યૂ ઈકોનોમીને વેગ આપવા સરકારનું મોટું આયોજન
Kapil Dev Birthday
4000 રન અને 400 વિકેટ... આ મહાન ખેલાડીએ ટેસ્ટમાં બનાવ્યો અતૂટ રેકોર્ડ