વીડિયો
કોઈ પસ્તાવો નહી? કરોડોનું કૌભાંડ આચરનારા બેંક મેનેજરના તેવર તો જુઓ, Video
Viral Raval
|
Oct 06, 2025, 03:35 PM IST
fraudulent bank manager from Santrampur Mahisagar no regreats at all
Trending news
weather update
ગુજરાત પરથી મોટી ઘાત ટળી! શક્તિ વાવાઝોડું વધુ દૂર ખસ્યું, હવે નહિ થાય કોઈ અસર
kantara chapter 1 box office collection
'કાંતારા ચેપ્ટર 1' 300 કરોડને પાર...4 દિવસમાં 12 ફિલ્મોને પછાડી
Junagadh
માણાવદરમાં સોનાનો સૂરજ ઉગશે, ONGC એ મોટા ખજાનાની આશાએ મહાકાય મશીનથી ડ્રિલિંગ કર્યું
bollywood
665 કરોડની નેટવર્થ સાથે ભારતનો સૌથી અમીર યૂટ્યૂબર બન્યો આ કોમેડિયન
coconut water
Coconut Water:ડાયાબિટીસના દર્દી નાળિયેર પાણી પી શકે ? આયુર્વેદ પાસેથી જાણો સાચો જવાબ
google chrome
Google Chrome યુઝર્સ માટે સરકારે જાહેર કર્યું એલર્ટ...ફટાફટ પતાવી દો આ કામ
surat
દીકરી હાથમાં લગ્નની મહેંદી લાગે તે પહેલા પિતાનું મોત, સંબંધીના ઘરની બહાર ટ્રકે ટક્કર
African King
15 પત્ની, 30 બાળકો, 100 નોકરોના કાફલા સાથે જેવા UAEના અબુ ધાબી પહોંચ્યા આ રાજા..
Team India
16 ફોર, 9 સિક્સ અને 187 રન...આ ભારતીય બેટ્સમેને વનડેમાં મચાવી તબાહી
CJI BR Gavai
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન CJI ગવઈ પર જૂતું ફેંકવાની કોશિશ, જાણો શું છે મામલો