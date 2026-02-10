हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
PAK
USA
145/ 4
(16)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગબ્બર માગશે સમાજની માફી ! બંધારણ વિવાદ વચ્ચે ગબ્બર ઠાકોરની પ્રતિક્રિયા આવી સામે, જુઓ Video
Dilip Chaudhary
|
Feb 10, 2026, 08:18 PM IST
Gabbar Thakor apology thakor samaj constitution row Banaskantha
More Videos
03:41
u
સુરતની હચમચાવતી ઘટના, પતિ-પત્નીએ દીકરા સાથે જીવન ટૂંકાવ્યું, Video
02:07
u
પાવાગઢ દર્શને જતી એક યુવતી સાથે છેડતી! સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો વીડિયો
00:38
u
અભિનેતા સની દેઓલના મનમાં વસી ગયો કચ્છનો રોડ ટુ હેવન, Video
01:22
u
અહો આશ્ચર્યમ્! આ પક્ષે ન આપ્યો સાથ? અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવ પર સહી ન કરી
01:15
u
બનાસકાંઠામાં હડકવાને કારણે 40 વર્ષીય મહિલાએ ગુમાવ્યો જીવ
00:52
u
બનાસકાંઠાના સામઢી નજીક ડમ્પરની અડફેટે બાઇક સવારનું મોત, જુઓ અકસ્માતનો શોકિંગ Video
02:30
u
સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રીજી પાર્ટીના પગ પેસારા પર હર્ષ સંઘવીનું મોટું નિવેદન, વિપક્ષ પર કર્યા પ્રહાર, જુઓ Exclusive Video
06:12
u
હર્ષ સંઘવીની બિલ્ડરોની હોમ ડિલિવરી કટ પ્રથા બંધ કરવાની તૈયારી, કહ્યું: બંને વસ્તું શક્ય નથી, જુઓ Exclusive Video
05:52
u
4 વર્ષથી એક કેસમાં સજા ન અપાવી શક્યાનું હર્ષ સંઘવીને આજે પણ છે દુખ, વાત કરતા કરતા થઈ ગયા ગળગળા ! જુઓ Exclusive Video
01:16
u
તમારા કામની વાતઃ આધાર કાર્ડના ફ્રોડથી બચવા અત્યારે જ ફોનમાં આ સેટિંગ કરી લો, નહીંતર...
Trending news
APMC Election 2026
ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, 9 APMCમાં ટૂંક સમયમાં યોજાશે ચૂંટણી
Hero MotoCorp
આ કંપનીના ટૂ-વ્હીલર ખરીદવા ગ્રાહકોની પડાપડી, હોન્ડાને પછાડી બની નંબર-1
BCCI
જાડેજાને 'બિઝનેસ ક્લાસ' તો અક્ષરને 'ઇકોનોમી' કેમ ? જાણો કેવી રીતે નક્કી થાય છે ગ્રેડ
railway news
મુસાફરો માટે મહત્ત્વના સમાચાર, 1 માર્ચથી UTS એપ થઈ જશે બંધ;હવે આ નવી એપથી થશે બુકિંગ
Gujcost
ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ માટે 1.5 લાખની સ્કોલરશિપ સાથે 2 કરોડના ઇનામો જીતવાની તક
Shahid Afridi
'ભારતને 4 ગુજરાતી ચલાવી રહ્યા છે', IND vs PAK મેચ પહેલાં શાહિદ આફ્રીદી ઓક્યું ઝેર
Board Exam Tips
સાયન્સના વિષયમાં 90 ટકા માર્ક લાવવા છે તો 7 જરૂરી ટિપ્સની મનમાં ગાંઠ બાંધી લો
Cricket
ક્રિકેટના એ 5 અનોખા નિયમ, જે સાંભળીને મન ચકરાઈ જશે, 99 ટકા લોકો જાણતા પણ નહીં હોય
General Naravane Book Controversy
પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાનો શું હોય છે નિયમ, પૂર્વ આર્મી ચીફની બુક સેના પાસે કેમ ગઈ?
Ahmedabad International Airport
એરપોર્ટ પર 6.8 કિલો હેરોઇન ઝડપાયું, સાબુના બોક્સમાં પેક કરી લાવ્યો હતો મુસાફર