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ગાંધીનગરથી સૌથી મોટો ધડાકો: ગુજરાતના શહેરોનો નકશો બદલી નાખશે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનો આ એક જ નિર્ણય!
ગાંધીનગરથી સૌથી મોટો ધડાકો: ગુજરાતના શહેરોનો નકશો બદલી નાખશે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનો આ એક જ નિર્ણય!
Written By
Karan Rajput
Published: Aug 11, 2026, 12:45 PM
|
Updated: Aug 11, 2026, 12:45 PM
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Game-Changer for Gujarat Cities: CM Bhupendra Patel to Hand Over ₹3,850 Cr Grant at Mahatma Mandir
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