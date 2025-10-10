हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
IND
WI
243/ 1
(66)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સરકાર તોફાની તત્વો પાસેથી નુકસાનની ભરપાઈ કરશે! પથ્થરમારો કરનારાની ખેર નથી, Video
Viral Raval
|
Oct 10, 2025, 03:00 PM IST
Gandhinagar harsh sanghvi spoke on action in Bahial
More Videos
01:28
u
રાજકોટ મનપા પર લાગ્યા ગંભીર આક્ષેપ, ડોર ટુ ડોર વાહન ચલાવનાર વ્યક્તિનું શોષણ થતું હોવાના આરોપ, વીડિયોમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
02:05
u
VIDEO: આવતીકાલે કમલમમાં મોટી બેઠક, પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા રહેશે હાજર
05:18
u
ડાકોરના રણછોડજી મંદિરના પૂજારી ધૂણ્યા, Video થયો વાયરલ
01:25
u
આવતી કાલે કાંકરિયા બંધ, ભૂલેચૂકે ન જતા, જુઓ Video
00:45
u
કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા રંગે હાથ પકડાયો, દીવાળી બોનસ-લાંચ પેટે લીધા રૂપિયા, Video
01:39
u
Video: પાલનપુરમાં ટ્રકની અડફેટે વૃદ્ધનું મોત, CCTV થી કોકડું ગૂંચવાયું! આપઘાત કે અકસ્માત?
04:25
u
અંબા માતાના દર્શન કરીને ગુજરાત પ્રવાસની શરૂઆત, જુઓ Video
04:41
u
શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીમાં આ શું? એક Video વાયરલ થયો અને ઘમાસાણ મચી ગયું
03:44
u
પરીક્ષા આપીને બહાર નીકળેલા વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, ઢોર માર માર્યો, Video
00:45
u
રાજકોટમાં ખેડૂતોનો વિરોધ પ્રદર્શન! જામનગર ટ્રાન્સમિશ નામની કંપની ધમકાવતી હોવાનો આરોપ, વધુ વિગત માટે જુઓ VIDEO
Trending news
Nobel Peace Prize 2025
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત, ટ્રમ્પ નહીં, મારિયા કોરિના મચાડોને મળશે સન્માન
gujarat
દેવભૂમિ દ્વારકામાં 'મહાકાલ ગેંગ' વિરુદ્ધ 'ગુજસીટોક' હેઠળ કડક કાર્યવાહી, 7 આરોપીઓ...
Gurucharan Singh In TMKOC
તારક મહેતામાં થઈ રહી છે જૂના સોઢી વાપસી? ગુરચરણ સિંહે પોસ્ટ કરી આપી માહિતી
Hyundai Creta
Creta અને Dzire ને પછાડી દેશની નંબર-1 બની આ કાર, ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી
India Afghanistan
કાબુલમાં ફરી દૂતાવાસ ખોલશે ભારત, અફઘાનિસ્તાને પણ આપ્યું 'વચન', જાણો મહત્વની વાતો
lizard
Lizard: દિવાળીની સફાઈ પછી દિવાલ પર લગાડી દેજો આ વસ્તુ, ગરોળી ઘરમાં આવતી બંધ થઈ જશે
IPL
આ દિવસે યોજાશે આઈપીએલ ઓક્શન, આ તારીખ સુધી રિટેન થશે ખેલાડી... જાણો દરેક વિગત
Diwali 2025
Diwali 2025: દિવસો સુધી નથી કરમાતા આ 5 ફુલ, દિવાળી પર ઘર સજાવવામાં કરી શકો છો ઉપયોગ
Rajkot
પોલીસ સ્ટેશનમાં સગીરના વાળ ખેંચનાર કોન્સ્ટેબલના પગ નીચે આવ્યો રેલો! ધરપકડ થઈ
gujarat
રાજકોટના ધોરાજી-જેતપુર રોડ પર મોટો રોડ અકસ્માત! રિક્ષા પલટી ખાતા 9 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત