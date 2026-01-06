हिन्दी
ગાંધીનગરની જનતા ટાઈફોઈડમાં ત્રસ્ત, અધિકારી- પદાધિકારીઓ ક્રિકેટની મોજમાં મસ્ત
Dipti Savant
|
Jan 06, 2026, 03:25 PM IST
gandhinagar typhoid pandemic amid cricket match controversy
00:52
u
રાજકોટ : વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિવાદ વચ્ચે ટ્રસ્ટી દૂબઈ જવાની પોસ્ટથી હોબાળો થયો
03:23
u
અમદાવાદમાં આવી જગ્યાએ બને છે પાણીપુરી! જ્યાં પુરી તળાય છે ત્યાં ગંદકી જ ગંદકી, વીડિયો જોઈ અરેરાટી થશે
04:27
u
ગુજરાતમાં પાણી પીવું કે નહિ? ગાંધીનગર બાદ હવે સુરતનું પાણી ટેસ્ટીંગમાં ફેલ સાબિત થયું
04:31
u
કોર્ટમાં માનવ આત્મઘાતી વિસ્ફોટ મૂક્યો છે : ગુજરાત 6 કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
00:45
u
મૂળ ગુજરાતી પુલકીત દેસાઈને અમેરિકામાં મોટી જીત, ન્યુજર્સીના પાર્સિપની શહેરના મેયર બન્યા
04:16
u
ખેડૂતો માટે પડકાર બન્યો આ કુદરતનો ટ્રિપલ એટેક, તૈયાર પાક બરબાદીના આરે
01:08
u
કાંધલ જાડેજાનો પાવર : સરકારી અધિકારીને ફોન કરીને ખખડાવ્યા, Video થયો Viral
00:38
u
અંબાલાલ પટેલની નવી વોર્નિંગ, કમોસમી માવઠાનો બીજો રાઉન્ડ, ભરશિયાળે વરસાદ આવશે
01:56
u
સંસ્કારી નગરીમાં આ શું? વળી પાછો એક યુવક નશામાં કાર દોડાવતો ઝડપાયો
04:34
u
નિષ્ઠાવાન ગુજરાતી અધિકારીને પદ્ધતિસર ષડયંત્રમાં ફસાવવામાં આવ્યા, પાટીદાર નેતાઓનો દાવો
Trending news
Gabion Technologies IPO
ખુલતા જ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો આ IPO, પહેલા દિવસે 4 ગણુ સબસ્ક્રાઇબ,GMPએ માર્યો કુદકો !
Thorium
ભારતે 'થોરિયમ રિસર્ચ' પર કરોડો ખર્ચ્યા, જાણો કઈ રીતે એક વિદેશી કંપનીએ ખેલ પાડ્યો?
Aman Rao Perala
13 સિક્સ, 12 ફોર અને 200 રન... આ ખેલાડીએ વિજય હજારેમાં ફટકારી બેવડી સદી
Shani Grah
મકર સંક્રાંતિ બાદ આ જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે, શનિ બનાવશે પાવરફુલ રાજયોગ
tumm se tumm tak spoiler
આર્યાને ખરાબ કહેશે અનુ, જ્યારે રાજનંદિની વિશે બીજું સત્ય જાણીને પસ્તાશે, જાણો
live Suicide
દિલ ચીરી નાંખે તેવી કરુણ ઘટના : પ્રેમીએ પ્રેમિકાની નજર સામે કર્યો આપઘાત
High blood pressure in children
બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણ, માતા-પિતા રાખવી જોઈએ નજર
google search
સાવધાન ! Google પર ભૂલથી પણ સર્ચ ના કરતા આ 6 શબ્દો, નહીંતર થઈ શકે છે જેલ
Kidney Health
કિડનીને સ્વસ્થ રાખવા માટે રોજ ખાઓ આ 5 સુપરફૂડ, ડેમેજ થવાનું જોખમ નહીં રહે
Gold rate
ચાંદી ₹2,50,000 પાર પહોંચી, સોનું પણ મોંઘુદાટ બન્યું, જાણો સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ