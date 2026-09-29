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ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બરાર પર અમેરિકામાં 9.5 કરોડનું ઈનામ! FBIની ટોપ 10 મોસ્ટ વૉન્ટેડ યાદીમાં સામેલ

Written ByViral Raval
Published: Sep 29, 2026, 09:35 AM|Updated: Sep 29, 2026, 09:35 AM
gangster goldy brar on fbi 10 most wanted list 1 million dollar reward

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