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PM મોદીના નેતૃત્વ, વિઝન વિશે શું વિચારે છે Gen-Z? Watch Video
PM મોદીના નેતૃત્વ, વિઝન વિશે શું વિચારે છે Gen-Z? Watch Video
Written By
Viral Raval
Published: Sep 08, 2026, 03:45 PM
|
Updated: Sep 08, 2026, 03:47 PM
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વડોદરામાં પીએમ મોદીએ નમો ફોર વિકસિત ભારત અંતર્ગત એક સભા સંબોધી. Gen-Z આ અંગે શું બોલ્યા તે ખાસ જાણો.
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