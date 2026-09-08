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PM મોદીના નેતૃત્વ, વિઝન વિશે શું વિચારે છે Gen-Z? Watch Video

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 03:45 PM|Updated: Sep 08, 2026, 03:47 PM

વડોદરામાં પીએમ મોદીએ નમો ફોર વિકસિત ભારત અંતર્ગત એક સભા સંબોધી.  Gen-Z આ અંગે શું બોલ્યા તે ખાસ જાણો. 

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