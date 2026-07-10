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આઘાતજનક! શિક્ષકે 500 રૂપિયા આપી વિદ્યાર્થીને દારૂ લેવા મોકલ્યો, જુઓ Video

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 01:50 PM|Updated: Jul 10, 2026, 01:58 PM

શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. શાળાના શિક્ષકે વિદ્યાર્થી પાસે જ દારૂ મંગાવ્યો. વિદ્યાર્થી પાસેથી દારૂ અને પૈસા મળી આવ્યા. ગીર સોમનાથના ઊનાની ખાપટ ગામની સ્કૂલની ઘટના. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને 500 રૂપિયા આપીને દારૂ લેવા મોકલ્યો હતો. આચાર્યને શંકા જતા વિદ્યાર્થીની પૂછપરછ કરી હતી. 

આ મામલો સામે આવતા વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનારા શિક્ષક સામે કાર્યવાહી થઈ છે. શિક્ષક હરેશ ગોસ્વામીને ફરજમુક્ત કરવામાં આવ્યો. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કર્યો. શિક્ષક સામે કેસ પણ દાખલ કરવામાં આવશે. વધુ વિગતો માટે

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