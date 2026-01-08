हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
એકાએક સિંહો આવી જતા ગીરના આ ગામના લોકોએ માંગ્યું સંરક્ષણ
Dipti Savant
|
Jan 08, 2026, 06:45 PM IST
gir zudvadali village people demand for security from forest department due to lions
Trending news
call forwarding fraud
કરોડો સ્માર્ટફોન યુઝર્સ માટે ગૃહ મંત્રાલયનું ભયાનક એલર્ટ, ફટાફટ ચેન્જ કરો આ સેટિંગ્સ
Gujarat politics
ભાજપના 5 ધારાસભ્યોનો લેટરબોમ્બ : ભાજપનું રાજ, છતાં ‘સરકારી અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી’
Toyota Urban Cruiser EV
ભારત આવી રહી છે વધુ એક શાનદાર EV, 500+ કિમી છે રેન્જ, આ દિવસે થશે લોન્ચ
Mamata Banerjee
ગ્રીન ફાઈલોમાં એવું તો શું છે? જેને લેવા ED રેડ દરમિયાન પહોંચી મમતા બેનર્જી, જાણો
Sarfaraz Khan
6,4,6,4,6,4...સરફરાજ ખાનની ધમાકેદાર બેટિંગ, 15 બોલમા ફટકારી ફિફ્ટી, તોડ્યો આ રેકોર્ડ
gujarat
તમારા જિલ્લાનું પાણી કેટલું પીવાલાયક છે? ગુજરાતમાં પાણીની શુદ્ધતાનો ચોંકાવનારો આંકડો
railway jobs
રેલવે ભરતી પરીક્ષાની તારીખો જાહેર, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં યોજાશે એક્ઝામ
Somnath Swabhiman Parv
શું છે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ? શું છે 1000 વર્ષનું કનેક્શન? PMએ શેર કર્યો દુર્લભ ફોટો
Longest budget speech India
ઈતિહાસનું સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ ક્યા નાણામંત્રીએ આપ્યું હતું? જાણો કેટલો સમય ચાલ્યું
head lice
Head Lice: એક રાતમાં નીકળી જશે માથામાંથી જૂ, અજમાવી જુઓ નાળિયેર તેલનો આ નુસખો