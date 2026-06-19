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બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:54 AM IST
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