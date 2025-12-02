આકાશે આંબી રહ્યું છે સોનું, રોકાણ કરવું ફાયદામાં કે નહીં? ખાસ જાણો
દરેક ઘરની દીકરી, વહુ અને માતાની સૌથી મોટી ઈચ્છા એટલે સોનું... પરંતુ હાલ દરેક પરિવાર માટે આ સોનું ખરીદવું શક્ય નથી. કેમ કે જે રીતે સોનાના ભાવ વધી રહ્યા છે, તે જોતા ગરીબ અને મધ્યમ પરીવાર માટે સોનું ખરીદવું સપના સમાન બની રહ્યું છે. સોનાના ભાવ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે. દિવાળી પર સોનાના ભાવ પોતાની સર્વોચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. જેમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1 લાખ 35 હજાર બોલાયો હતો. તો ચાંદીનો ભાવ પણ પ્રતિ કિલોએ 1 લાખ 90 હજાર સુધી પહોંચ્યો હતો. પરંતુ દિવાળી બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. ત્યારે હવે લગ્નસરાની સિઝન નજીક આવતા સોનામાં ફરી તેજી આવી છે અને સોનું ફરી 1 લાખ 33 હજારે પહોંચી ગયું છે. હવે લગ્નની સિઝન શરૂ થશે, એટલે હવે ગ્રાહકો સોનું ખરીદવા બહાર નીકળશે, તો સાથે જ સોનામાં દેખાતી સોનેરી તેજી પણ રોકાણકારોને પોતાની તરફ આકર્ષી રહી છે. દિવાળી બાદ ફરીથી સોનાના ભાવ વધી રહ્યા છે તેની પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર છે. જેમાંનું મુખ્ય કારણ છે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદર કરેલો ઘટાડો... વ્યાજદર ઘટતા ડોલર નબળો પડ્યો, જેથી સોનું સસ્તું થયું. સોનું સસ્તુ થતાં તેની માગ વધી અને માગ વધવાના કારણે હવે ફરી સોનાના ભાવ ઉંચકાયા છે. તો શેરબજારની જેમ સોનામાં પણ સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિ વધતા સોનાના ભાવ ઉંચકાઈ રહ્યા છે. ત્યારે સોનાના ભાવ સ્થિર થયા બાદ જ તેમાં રોકાણ કરવાનું હિતાવહ છે.