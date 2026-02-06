Bhuva Ni Agahi: સોનામાં બંપર ભાવ ઘટાડાની આગાહી, દોઢ લાખ પરથી 30000 પર પહોંચી જશે
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોનું અને ચાંદી જાણે પર્વત પરથી લપસીને નીચે આવ્યા હોય તેવી સ્થિતિ છે...તેજીમાં આકાશને અડ્યા બાદ હવે કડાકો એવો કે મધ્યમ વર્ગના પરિવારો રાજીના રેડ થઈ ગયા છે...પરંતુ હજુ ભાવ ઊંચા છે, તો કેટલાક વધુ ઘટાડાની રાહમાં છે...જાણે ડિસ્કાઉન્ટ સેલની વેઇટિંગમાં હોય. અને જેઓ ઊંચા ભાવે ખરીદ્યું, તેઓ વધારાની આશામાં છે કે, ક્યારે વેચીને અમીર બનીએ? પરંતુ આ રાહ જોતા લોકો માટે બનાસકાંઠાના ભુવાજી આવ્યા છે જાણે સુપરહીરો બનીને...ગાદી પર ધૂણતાં ધૂણતાં, તેમણે આગાહી કરી કે, સોનું 30 હજાર પર પહોંચશે...મોટો કડાકો આવશે...અરે ભુવાજી, તમે તો વોરેન બફેટને પણ ટક્કર આપો તેવા છો?...કદાચ તેમની ગાદીમાં કોઈ જાદુઈ ક્રિસ્ટલ છે?...વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
Disclaimer: વાયરલ થયેલા આ વીડિયોની સચ્ચાઈ કે તેમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ અંગે Z 24 કલાક કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.