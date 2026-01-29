સોનું-ચાંદી રેકોર્ડબ્રેક ભાવે પહોંચ્યું! સોનાનો એક તોલાનો ભાવ પોણા બે લાખ!
ભારતીયોનું પ્રિય ધાતું ગણાતી સોનું અને ચાંદી હવે સામાન્ય લોકોની પહોંચની બહાર થઈ ગયું છે. એક કિલો ચાંદીના ભાવ અધધ ચાર લાખ રૂપિયાને પાર થઈ ગયા છે. તો સોનાનો એક તોલાનો ભાવ પોણા બે લાખને પાર થઈ ગયો છે. આ બંને ધાતુઓ હાલ પોતાના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગઈ છે.આ ઉછાળાનું મુખ્ય કારણ ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે સલામત રોકાણોની માંગમાં સતત વધારો છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરો યથાવત રાખવાના નિર્ણય અને વધુ દરમાં વધારો કરવાની શક્યતા ઓછી હોવાના સંકેતોએ પણ રોકાણકારોનો કિંમતી ધાતુઓમાં રસ વધાર્યો છે.