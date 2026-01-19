Video: ચાંદીએ રચ્યો નવો ઈતિહાસ, સોનામાં પણ ભારે ઉછાળો; એક્સપર્ટે જણાવ્યું કેમ થઈ રહ્યો છે ભાવમાં વધારો
Gold Silver Price Video: સોના અને ચાંદીના ભાવ ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચ્યા છે. MCX માર્કેટમાં આજે ચાંદી 3 લાખનો પાર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ 1.45 લાખનો પાર પહોંચ્યો છે. સામાન્ય લોકો માટે સોનું અને ચાંદી ખરીદવું સ્વપ્ન બની ગયું છે. સોના અને ચાંદીમાં ભલે તેજી હોઈ પરંતુ સોની વેપારીઓના શો-રૂમમાં મંદીનો માહોલ છે. અમેરિકાની અન્ય દેશો સાથેની ટેરીફ વોર અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ વધ્યું હોવાનું તજજ્ઞો માની રહ્યા છે. સોના અને ચાંદીનો ભાવ આજે ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચ્યો છે. ચાંદીના 1 કિલોગ્રામનો ભાવ 3,02,200ની સપાટી વટાવી ચુક્યો છે. જ્યારે સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ 1,45,000 પહોંચ્યો છે. ચાંદીમાં રૂ. 10,000નો ઉછાળો જ્યારે સોનામાં 10 ગ્રામે 3000નો ઉછાળો નોંધાયો હતો. MCXમાં સોના અને ચાંદીના સતત ભાવ વધતા સોની વેપારીઓના ધંધા ઠપ્પ થવા પર પહોંચ્યા છે.