ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સરકારે હજારો કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું, પણ આ ગામોના ખેડૂતોને કેમ નહીં?
Viral Raval
|
Nov 20, 2025, 10:00 AM IST
government announced a relief package allegations about some villages farmers excluded
Trending news
Israel attacks Gaza
ઇઝરાયલનો ગાઝા પર વધુ એક હુમલો, 25 લોકોના મોત, 70થી વધુ ઘાયલ
peanut
રોજ મગફળી ખાવાથી કઈ બીમારી દૂર થાય? આ 3 વિટામીનનો તો ખજાનો છે
Bay of Bengal Low Pressure
થઈ જાઓ તૈયાર ! આવી રહ્યું છે વધુ એક વાવાઝોડું... બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયું લો પ્રેશર
bihar
દેશમાં સૌથી લાંબો કાર્યકાળ ધરાવતા CM કોણ? ટોપ 10 CMની યાદીમાં નીતિશકુમાર 8માં નંબરે
chia seeds
ચિયા સીડ્સ પાણી સાથે ખાવા કે દૂધ સાથે? આજે જાણો ચિયા સીડ્સ ખાવાની ફાયદાકારક રીત
Palm Itching
હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તો ખરેખર ધન લાભ થાય કે બીજું કંઈ? જાણો શું કહે છે જ્યોતિષશાસ્ત્ર
Gustav Klimt Portrait of Elisabeth Lederer
200, 300 કરોડ નહીં... 2000 કરોડથી પણ વધુમાં વેચાયું આ પોટ્રેટ, એવું તો શું છે ખાસ?
National Pension System Rules
NPS કર્મચારીઓ માટે સરકારનું મોટું અપડેટ, જાણો નોકરી છોડવા પર ક્યારે મળશે ગ્રેચ્યુઈટી
Rahu Nakshatra Parivartan
પાપી રાહુનો સ્વનક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 3 રાશિ માટે આફત બનશે, 2 ડિસેમ્બરથી જીવન નરક બનશે
PM Kisan Samman Nidhi
રાજ્યના ૪૯.૩૧ લાખ ધરતીપુત્રોને કિસાન સન્માન નિધિનો 21મો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરાયો