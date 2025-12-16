ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

નવો નિયમ! ભાગીને લગ્ન કરનારાઓના માતા-પિતાને નોટિસ મોકલાશે

Viral Raval | Dec 16, 2025, 03:41 PM IST

ભાગીને થતા લગ્ન બાદ નોંધણીના વિષયમાં સરકાર બદલશે નિયમ. કેબિનેટ કે તે પછી માં રજૂ થઈ શકે છે સુધારેલા નિયમો. કેબિનેટની મંજૂરી બાદ સરકાર કરશે સત્તાવાર જાહેરાત. ભાગીને લગ્ન કરનારના રજીસ્ટેશન પહેલા માતા - પિતાને નોટિસ મોકલવામાં આવશે. માતા - પિતાએ 30 દિવસમાં નોટિસનો જવાબ આપવાનો રહેશે. યુવતીના આધારકાર્ડમાં નોંધાયેલા સરનામા મુજબની કચેરીમાં જ નોંધણી થશે. આજે સાંજે કાયદામંત્રી અને કાયદાશાસ્ત્રીઓની અધિકારીઓ સાથે બેઠક. સાંજની બેઠકમાં તૈયાર થયેલો ડ્રાફ્ટ આવતીકાલની સૂચિત કેબિનેટમાં મુકાઈ શકે છે 

