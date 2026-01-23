આ કારણે વધી રહ્યા છે સિંગતેલના ભાવ, સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મીલ એસોસિયેશનના પ્રમુખે આપી માહિતી
સૌરાષ્ટ્રમાં સિંગતેલમાં એક જ દિવસમાં 40 રૂપિયાનો ધરખમ વધારો થયો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં સીંગતેલના ડબ્બે રૂપિયા 200 નો વધારો જોવા મળ્યો છે. એક તરફ રાજ્યમાં મગફળીનું વિક્રમ ઉત્પાદન છતાં સિંગતેલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. એક મહિના પહેલા સિંગતેલનો ડબ્બો 2590 હતા હાલમાં સીંગતેલનો ડબ્બો 2785 થયા હતા.
તેલના ભાવમાં સતત વધારાને લઈને સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મીલ એસોસિયેશનના પ્રમુખ કિશોર વીરડિયાએ જણાવ્યું કે, ગત વર્ષે માવઠાના કારણે મોટાભાગની મગફળી પલળી ગઈ હતી. સારી મગફળીનો જથ્થો ઓછો હોવાના કારણે મગફળીના ભાવ વધતા સીંગતેલના ભાવ વધ્યા હતા. સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે 17 લાખ ટન કરતા વધુ મગફળીની ખરીદી થઈ હતી. એક મહિનામાં મગફળીના ભાવમાં પણ 150 રૂપિયાથી લઈને 200 નો વધારો થયો છે. સારી મગફળીના ભાવ 1250 રૂપિયા હતો, જે હાલમાં 1450 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. પિલાણ યુક્ત મગફળીનો જથ્થો ઓછો હોવાના કારણે સતત મગફળી અને સીંગતેલના ભાવ વધી રહ્યા છે.