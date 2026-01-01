हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે એસટીની મુસાફરી મોંઘી થઈ, જાણો વિગતો
Viral Raval
|
Jan 01, 2026, 02:18 PM IST
GSRTC increases bus fares by 3 percent watch video for details
More Videos
01:32
u
ભાજપના નેતાએ શાહરૂખ ખાનને ગદ્દાર ગણાવ્યો, જાણો શું છે મામલો
00:46
u
સિરામિક ઉદ્યોગકારોને સરકારની મોટી ભેટ, જાણીને ખુશ થઈ જશો
01:12
u
2026નું વર્ષ શરૂ થતા જ અનેક ફેરફાર જોવા મળશે, તમારા ખિસ્સા પર મોટી અસર કરશે
00:29
u
નવા વર્ષે રાંધણ ગેસના બાટલાના ભાવમાં ભડકો, જાણો ક્યાં પહોંચ્યો ભાવ?
02:18
u
નવા વર્ષે IAS અને IPS અધિકારીઓને પ્રમોશનની મળી ભેટ
02:47
u
લગ્ન નોંધણીમાં સુધારા મુદ્દે ફરી એકવાર તારીખ પડી, કેબિનેટ બેઠકમાં ચર્ચા ન થઈ
00:54
u
દાહોદ: આ શું થઈ રહ્યું છે? પીઝા બાદ હવે દ્રાક્ષના પેકેટમાંથી નીકળી જીવાત, Video
00:56
u
રાજકોટમાં રસ્તા વચ્ચે યુવક યુવતી વચ્ચે મારામારી, Video વાયરલ
01:07
u
આનંદો....જતા જતા 2025ના વર્ષે આપ્યા સારા સમાચાર
02:15
u
રાજકોટ: આંગણવાડીના અનાજને બારોબાર વેચી મારવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું
Trending news
gujarat
બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર: અમદાવાદ DEO દ્વારા વર્ષ 2026ની ‘પ્રશ્નબેંક’ જાહેર
icc rankings
જસપ્રીત બુમરાહે રચ્યો ઇતિહાસ, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર બન્યો
gujarat
અનંત પટેલ AAPમાં જોડાય તેવી શક્યતા! ધવલ પટેલના ગંભીર આક્ષેપ, ગુજરાતનુ રાજકારણ ગરમાયુ
Gold rate
નવા વર્ષના પહેલા દિવસે પણ સોનું-ચાંદી તૂટ્યા, ઘટીને કેટલે પહોંચ્યો ભાવ? જાણો રેટ
Smallcap Stock Vishnu Prakash R Punglia
85% થી વધુ તૂટી ગયો આ સ્મોલકેપ શેર, માલિકે વેચી દીધો 4% હિસ્સો, 50થી નીચે આવ્યો ભાવ
property
અમદાવાદનો આ વિસ્તાર પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે બેસ્ટ? ફ્લેટ ખરીદવા માટે પડાપડી
Shukra Mangal Yuddh
જાન્યુઆરીમાં શુક્ર-મંગળમાં બનશે યુદ્ધની સ્થિતિ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે આફત!
gujarat
ગુજરાતના 1 લાખ પોલીસકર્મીઓના પગાર ચૂકવવા ફાંફાં! ડિસેમ્બરનો પગાર થશે મોડો!
Cricket
6, 6, 6, 6, 6, 6... છ બોલમાં 6 છગ્ગા, CSK-MIના સ્ટાર બેટ્સમેનોએ મચાવી તબાહી
gujarat
ઠાકોર સમાજનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય: 'એક સમાજ, એક રિવાજ'ના સૂત્ર સાથે અમલી બનશે 16 નિયમ