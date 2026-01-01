ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે એસટીની મુસાફરી મોંઘી થઈ, જાણો વિગતો

Viral Raval | Jan 01, 2026, 02:18 PM IST
GSRTC increases bus fares by 3 percent watch video for details

