રાજ્યના પ્રખ્યાત ગરબા આયોજકોને ત્યાં GST વિભાગના દરોડા! અમદાવાદ-સુરતમાં આદિત્ય ગઢવી, સુવર્ણ નવરાત્રિ, સહિત 8 જેટલા સ્થળે ટીમ ત્રાટકી

Sep 30, 2025, 07:36 PM IST

નવરાત્રિના તહેવારમાં શહેરોમાં મોટા-મોટા ગાયકોના ગરબા આયોજનમાં બેફામ રીતે પાસનું વેચાણ જોવા મળ્યું છે. જીએસટી વિભાગે અમદાવાદ અને સુરત શહેરની મોટાપાયે યોજાતી નવરાત્રિઓ પર દરોડા પાડ્યા છે. જેમાં પ્રખ્યાત આદિત્ય ગઢવી, જીગરદાન ગઢવી, પૂર્વા મંત્રી, સુરતની સુવર્ણ નવરાત્રિનો સમાવેશ થાય છે. નિયત ભાવ કરતાં ખૂબ વધુ કિંમતે અને બ્લેકમાં પાસ વેચાતા હોવાથી ટીમ એક્શનમાં આવી છે. જુઓ વીડિયો

