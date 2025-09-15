हिन्दी
GST ટ્રિબ્યુનલ અંગે મોટા સમાચાર, ગુજરાતના વેપારીઓ માટે ખુશ ખબર, જુઓ Video
Viral Raval
|
Sep 15, 2025, 03:35 PM IST
GST Tribunal will start in Gujarat by December 2025 watch video for details
Trending news
Ration Card New Rules 2025
કરોડો રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર, સરકાર આ લોકોના નામ કરશે દૂર, જાણો
India Pakistan Asia Cup Match
સંજય રાઉતનો ચોંકાવનારો દાવો, 'ભારત-પાક મેચ ફિક્સ હતી, 1000 કરોડ રૂપિયા....'
Gujarat farmers
દેશી ગાય આધારિત ખેતી કરનારા ખેડૂતો માટે સોનેરી તક : અરજી કરવાની આ છે છેલ્લી તારીખ
Kisan Vikas Patra
સરકારની પૈસા ડબલ સ્કીમ...1000 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો રોકાણ, મળશે રિસ્ક વગર રિટર્ન
Oil Stains
કપડા પર પડેલું તેલ-ઘી 10 મિનિટમાં થઈ જશે સાફ, બસ આ 2 વસ્તુથી નીકળી જશે ડાઘ
Government scheme
માત્ર 20 રૂપિયામાં 2 લાખનું સુરક્ષા કવચ! સાવ મફતના ભાવે મળે છે આ સરકારી યોજનાનો લાભ
japan
જાપાનમાં, એક લાખની વસ્તી 100 વર્ષની ઉંમર વટાવી ગઈ, 55મી વખત બનાવ્યો આ રેકોર્ડ
Himachal News
હિમાચલના બે સગા ભાઈઓએ એક જ છોકરી સાથે કર્યા લગ્ન, હવે કરી બે ઈમોશનલ પોસ્ટ, જાણો
upi
હવે પૈસા ઉપાડવા માટે ATM જવાની જરૂર નથી...ફોનથી સ્કેન કરો QR કોડ અને મેળવો રોકડ
Palmistry
હથેળીમાં આ 5 જગ્યાએ ક્રોસનું નિશાન હોવું અશુભ, જીવનમાં અચાનક આવે છે મોટું સંકટ