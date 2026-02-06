ગબ્બર ઠાકોરના સમર્થનમાં આવ્યા વિક્રમ ઠાકોર, પોતાના જ સમાજના વિરોધમાં ઉતર્યા
બનાસકાંઠામાં ગબ્બર ઠાકોરના સમર્થનમાં ગુજરાતી કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર આવ્યું. ઠાકોર સમાજના બંધારણના ઉલ્લંઘન મામલે વિક્રમ ઠાકોરની પ્રતિક્રિયા આવી છે. ગબ્બર ઠાકોર સહિત પરિવારને સમાજ બહાર કાઢવા મામલે તેઓએ નિવેદન આપ્યું. તેમજ જાહેરમાં ગબ્બરના ઠાકોરને સમર્થન આપ્યું. ડીજે મુદ્દે સમાજમાં ગેરસમજ ફેલાઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેઓએ કહ્યું કે, 10 હજારથી વધુ ડીજે સંચાલકનું ઘર ચાલે છે. ડીજે પર પ્રતિબંધથી અનેક પરિવારોને અસર થશે. આમ, વિક્રમ ઠાકોર એક કલાકાર તરીકે સમાજ સામે પોતાનું દર્દ છલકાવ્યું.