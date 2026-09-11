हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
ગુજરાતના આ 5 જિલ્લા થશે દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર? સરકારે સ્વીકાર્યું વરસાદની ઘટ પડી
ગુજરાતના આ 5 જિલ્લા થશે દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર? સરકારે સ્વીકાર્યું વરસાદની ઘટ પડી
Written By
Viral Raval
Published: Sep 11, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Sep 11, 2026, 02:20 PM
join
share
gujarat assembly discussion on Rainfall deficit
Recommended Videos
01:45
18મું BRICS શિખર સંમેલન, ભારત માટે કેમ છે ખાસમખાસ? ખાસ જાણો
01:02
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન ભારત પહોંચ્યા, Watch Video
00:39
બ્રિક્સ સમિટ મુદ્દે PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર સંસ્કૃતનો શ્લોક શેર કરી આપ્યો સંદેશ
01:01
અંબાલાલની મોટી આગાહી, આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ!
02:37
'જંગલ કોઈ પણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે'...પરિણામો બાદ શરૂ થયું પોસ્ટર વોર
01:01
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં 5 વર્ષના બાળકની ભાળ મેળવી માતાપિતાને સોંપ્યું
01:23
ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, ખાસ જાણો
09:10
કુડાસણ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર એક્શનમાં, આરોગ્ય મંત્રી સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા
02:08
ગાંધીનગરની એ નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગ છે, જેનું ધાબું પડતા અનેક શ્રમિકો દટાયા
01:46
કુડાસણમાં નિર્માણાધીન બાંધકામનો સ્લેબ ધરાશાયી, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઘટનાસ્થળે
02:07
કથિત અપહરણના મામલે કિંજલ રબારી વીડિયો કોન્ફરન્સથી હાઈકોર્ટ સમક્ષ હાજર થઈ
01:40
રાજકોટ જિલ્લામાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાનું આગમન, ઉપલેટા ભીંજાયું
Trending
News
Photos
Videos
28 કિમીની માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત 9 લાખથી શરૂ, જુઓ બેસ્ટ અને સસ્તી SUV
2
અચાનક કેમ ગગડ્યા સોનું-ચાંદી? આજે પણ ગોલ્ડ-સિલ્વર થયા સસ્તા, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ
3
WHO એ જણાવ્યું સ્કિન કેન્સરથી બચવા શું કરવું ? ત્વચા પર સનસ્ક્રીન કેવી અસર કરે ?
4
મોટા આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? આ 2 Symptoms દેખાય તો તરત જ ડૉક્ટરને મળવું
5
રાજકોટના કોર્પોરેટરોને મોંઘવારી નડી! 15 ના બદલે 50 હજાર માનદ વેતન કરવાની માંગ, 40થી