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ગુજરાતના આ 5 જિલ્લા થશે દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર? સરકારે સ્વીકાર્યું વરસાદની ઘટ પડી

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 11, 2026, 02:20 PM
gujarat assembly discussion on Rainfall deficit

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