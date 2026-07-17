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જૈશના આતંકી મોડ્યૂલનો પર્દાફાશ, ગુજરાત ATSએ વધુ 5 આતંકી દબોચ્યા

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 10:50 AM|Updated: Jul 17, 2026, 10:52 AM

Gujarat ATS: ગુજરાતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી મોડ્યુલનો ATSએ પર્દાફાશ કર્યો છે. વધુ 5 દેશના દુશ્મનોને સુરક્ષા એજન્સીએ દબોચી લીધા છે. આતંકી સંગઠન જેશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા 5 આતંકીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં આતંકવાદી નેટવર્કને ખતમ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુજરાત એન્ટી ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા એક મોટી અને સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સક્રિય આતંકવાદી સંગઠન 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ'ના આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કરતા, ગુજરાત એટીએસએ રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી વધુ 5 શખ્સોને દબોચતા રાજ્યમાં ખળભળાટ મચ્યો છે.

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જૈશના આતંકી મોડ્યૂલનો પર્દાફાશ, ગુજરાત ATSએ વધુ 5 આતંકી દબોચ્યા
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