'આ ભાજપ છે, એક સામાન્ય કાર્યકર પ્રદેશ પ્રમુખ જ નહીં રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ પણ બની શકે'
આજે જગદીશ વિશ્વકર્મા ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે પદ ગ્રહણ કરશે. જગદીશ પંચાલ ભાજપના 13 માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સંભાળશે. કમલમ ખાતે કેન્દ્રીય નિરીક્ષકો દ્વારા જગદીશ પંચાલના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેની વરણીની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. સત્તાવાર જાહેરાત બાદ જગદીશ પંચાલ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખનો હોદ્દો સંભાળશે. પદ ગ્રહણ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને વર્તમાન પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, તમામ ધારાસભ્યો સહિત નેતાઓ રહેશે હાજર. આ અવસરે ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ ગોરધન ઝડફિયાનું નિવેદન. નવા પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી પછી નવા સંગઠન માળખું ઝડપથી રચના કરાશે. આ ભાજપ પક્ષ છે એક સામાન્ય કાર્યકર પણ પ્રદેશ પ્રમુખ જ નહીં રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ પણ બની શકે. જુઓ વીડિયો.