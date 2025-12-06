બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વની સૂચના, પરીક્ષાની તારીખ બદલાઈ
બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર કરાયો છે. બોર્ડની એક ભૂલને કારણે પરીક્ષાની તારીખમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ગંભીર અને મોટી ભૂલ સામે આવી છે. દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષાની ગોઠવણમાં મોટી ભૂલ કરવામા આવી હતી. ધુળેટીની જાહેર રજામાં બોર્ડની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે બોર્ડ દ્વારા પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને પરીક્ષાની તારીખ હવે બદલી દેવામાં આવી છે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે પરીક્ષાની તારીખ બદલી છે. 4 માર્ચના બદલે હવે 18 માર્ચે પરીક્ષા લેવાશે.