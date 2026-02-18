हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગુજરાતનું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું બજેટ, બજેટની મોટી વાતો જાણો
Viral Raval
|
Feb 18, 2026, 04:05 PM IST
gujarat budget 2026 important things watch video
01:39
u
ઈન્દ્રભારતી બાપુના ચીઠ્ઠા ખોલવા મામલે કિર્તી પટેલનો જોરદાર યુટર્ન, Watch Video
01:50
u
ઉત્તર ગુજરાત સહિત આ વિસ્તારોમાં કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી
00:40
u
મહિલા PI ને આંખો કાઢી ગેરવર્તન કર્યા બાદ મુશ્કેલીમાં કિર્તી પટેલ! જુઓ Video
00:45
u
ગુજરાતના આ તાલુકાઓમાં હવામાનમાં અચાનક આવ્યો પલટો, ખેડૂતો ચિંતાતૂર
01:50
u
Video - અમદાવાદમાં આજે ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે મેચ, અભિષેક શર્મા પર રહેશે બધાની નજર
00:33
u
બનાસકાંઠામાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો, અંબાજી વિસ્તારમાં ઘેરાયા વાદળો, ખેડૂતોમાં ચિંતા
00:33
u
સાચી પડી આગાહી! ગુજરાતમાં આ વિસ્તારોમાં કડાકા ભડાકા સાથે તૂટી પડ્યો વરસાદ, Video
01:06
u
જામનગરમાં કોલેરાનો કહેર, અનેક ફરિયાદો છતાં તંત્ર ઘોર નિદ્રામાં; ગંદકીના સામ્રાજ્ય વચ્ચે લોકો લાચાર
00:47
u
મોરબીમાં જોવા મળ્યો રફ્તારનો કહેર, કાર ચાલકે એક્ટિવાને હવામાં ફંગોળી, જુઓ ભયાનક CCTV Video
02:12
u
ભાવનગરના પાલીતાણામાં છૂટ્ટા હાથની મારામારીનો વીડિયો વાયરલ, જાણો
Trending news
Gujarat Final Voter List
અમદાવાદ જિલ્લાના કયા વિસ્તારમાં કેટલા મતદારો કપાયા? કેટલા ઉમેરાયા, જાણો હવે તમારી...
Gujarat Budget 2026
ગુજરાતના સવા લાખ વકીલો માટે બજેટમાં લેવાયો ઐતિહાસિક નિર્ણય
Gujarat Budget 2026
નર્મદાના પાણીને ઉ. ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં વાળવા સુજલામ સુફલામ સહિત 3 યોજના...
gujarat budget news
પોલીસ કર્મચારીઓ માટે બજેટમાં મોટી જાહેરાત, જાણો ગૃહ વિભાગ અને માહિતી-પ્રસારણ વિભાગ..
nominee vs legal heir difference
નોમિની કે કાયદાકીય વારસદાર, આખરે કોને મળશે તમારી સંપત્તિ? સમજો શું કહે છે કાયદો
Tires letters
ટાયર પર લખેલા R, P, J અને V અક્ષરોનો અર્થ શું છે? તેમા છુપાયેલું છે રહસ્ય, જાણો
Ayurvedic medicine for diabetes
સુગરનો આયુર્વેદિક રામબાણ ઇલાજ, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ આ વસ્તુનું કરે સેવન, થશે ફાયદો
Groom bride video
વરરાજાએ કન્યા પર કર્યો લાખો રૂપિયાનો વરસાદ! ઈન્ટરનેટ પર ધુમ મચાવી રહ્યો છે વીડિયો !
Gujarat Budget 2026
શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર માટે 2902 કરોડની જોગવાઈઓ, જાણો વિગતવાર માહિતી
Gujarat History
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે નાણામંત્રીએ પિટારો ખોલ્યો, જાણો મોટી જાહેરાતો