ગુજરાતના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર, જુઓ Video
ગુજરાતના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પ્રવાસ ટૂંકાવી શકે તેવી ચર્ચા. હિમાચલ પ્રદેશ અને હરિયાણાની મુલાકાતે છે રાજ્યપાલ. જલ્દી રાજ્યપાલ ગુજરાત પરત ફરી શકે. રાજ્યપાલ પરત ફરવાની ચર્ચાથી મંત્રી મંડળના ગઠનની ચર્ચાઓ તેજ થઈ. જો નવી કેબિનેટ નક્કી થાય તો, વર્તમાન મંત્રીઓ પૈકી કેટલાક રાજીનામું આપે અને નવા મંત્રીઓ રાજભવનમાં શપથ લે એવો શિરસ્તો છે, એટલા માટે રાજ્યપાલનું અચાનક પ્રવાસ ટૂંકાવીને પરત ફરવું ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.