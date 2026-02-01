ગુજરાતને કેટલો ફાયદો ? બજેટ 2026 પર CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રતિક્રિયા
કેન્દ્રીય બજેટ 2026 અંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે આ બજેટ સામાન્ય માનવીને કેન્દ્રમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને આગળ ધપાવતું આ બજેટ છે. તેમણે નાણામંત્રી નિર્મલા સિતારામનને સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા, નારીશક્તિ અને દિવ્યાંગજન પર કેન્દ્રિત પિલર્સને આ બજેટ મજબૂત બનાવશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઉદ્યોગ, MSME, ટેક્સટાઇલ, કેમિકલ અને પ્રવાસન જેવા ક્ષેત્રોમાં થયેલી જાહેરાતોથી ગુજરાતના વિકાસને નવી ગતિ મળશે.