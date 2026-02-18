મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બજેટ પર આપી પ્રતિક્રિયા, કહ્યું- આ આ ભાર વગરનું બજેટ છે
ગુજરાત રાજ્યનું બજેટ આજે રજૂ થયું. જેને વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી મહિલાઓે આવકાર્યું છે. મહિલાઓના વિકાસ માટેની યોજનાને આવકારવામાં આવી છે. તો ટેક્સટાઈલ, MSME અને સેમિ કંડક્ટર ક્ષેત્રે કરવામાં આવેલી જાહેરાતને ઉદ્યોગકારોએ આવકારી છે. ટેક્સટાઈ પોલિસીના કારણે કાપડ ઉદ્યોગને મોટો ફાયદો થવાની આશા છે. તો આ તરફ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ બજેટને ભાર વગરનું અને સમાજના દરેક વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલું બજેટ ગણાવ્યું છે.