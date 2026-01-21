ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

SIR પ્રક્રિયામાં ભાજપ દ્વારા સત્તાનો દુરૂપયોગ? કોંગ્રેસે લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

Dhaval Gokani| Jan 21, 2026, 04:51 PM IST


ગુજરાતમાં ફરી એકવાર રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે...પ્રદેશ કોંગ્રેસે ભાજપ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે...મુદ્દો છે SIR પ્રક્રિયામાં કથિત ગેરરીતિ અને મતદાર યાદીમાં થતી છેડછાડનો...પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ ગંભીર આક્ષેપ લગાવતા કહ્યું છે કે ગુજરાતમાં લોકશાહીનું હનન થઈ રહ્યું છે અને ખુલ્લેઆમ 'મત ચોરી' પકડાઈ છે...SIR પ્રક્રિયામાં ફોર્મ ભરવામાં ભાજપના આગેવાનો દ્વારા સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનો તેમને આરોપ લગાવ્યો છે...આ મુદ્દે આવતીકાલથી રાજ્યની તમામ કલેક્ટર કચેરીઓ બહાર કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણાં પ્રદર્શન કરવામાં આવશે...

