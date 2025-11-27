કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીનું નિવેદન, - PM મોદી જે બોલ્યા હતા તે કરી પણ બતાવ્યું
અમદાવાદ: કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીનું નિવેદન. રાજકારણમાં માત્ર બુદ્ધિથી આગળ વધી શકાય: ભરતસિંહ. '15 વર્ષ કોંગ્રેસને ઊંચી નહીં આવવા દઉં તેવું PM બોલ્યા હતા'. PM મોદી જે બોલ્યા હતા તે કરી પણ બતાવ્યું. SIRની કામગીરી મુદ્દે પણ બોલ્યા ભરતસિંહ સોલંકી. તેમણે કહ્યું કે 'લઘુમતી સિવાયના વિસ્તારોમાં કામગીરી બરોબર પૂરી થઈ નથી'. 'લોકો બહાર કામે જાય તેવા આદિવાસી વિસ્તારમાં કોઈને ખબર નથી'. 'રજીસ્ટર્ડ થયેલા મતદારોને પણ ફરીથી આ ફોર્મ ભરવું પડે છે'. '8 દિવસની કામગીરી બાકી,અત્યાર સુધી 60થી 70 ટકા કામ થયું'. નોંધનીય છે કે ભરતસિંહ સોલંકીના જન્મદિવસ નિમિત્તે યોજાયો હતો કાર્યક્રમ. પરિવાર સંગમ સંમેલન કાર્યક્રમમાં ભરતસિંહે આપ્યું હતું નિવેદન.