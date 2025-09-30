VIDEO: ગુજરાત શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં લેવાયો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય! ખાનગી સંસ્થાના સંચાલકો સામે ઘડાશે નવા કાયદા
ગુજરાત શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં પ્રાઈવેટ ટ્યુશન ક્લાસ દ્વારા ચાલતી મનમાની અને ફી વધારાને ધ્યાનમાં રાખી શિક્ષણ બોર્ડના અધ્યક્ષના વળપણ હેઠળ આઠ નિષ્ણાંતોની કમિટી રચવામાં આવી છે. જેનું નોટિફિકેશન જાહેર કરાયું છે. ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો સામે નવા કાયદાઓ લાગુ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી હાલ રાજ્યના સંચાલકોમાં ફફડાટ મચ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ અંગે સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે સરકાર હવે ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ પર અંકુશ લાવવા માટે ગંભીર છે. ગુજરાત સરકારનું આ પગલું શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક મહત્ત્વનો સુધારો લાવવાની સંભાવના ધરાવે છે.