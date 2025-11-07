ગુજરાતના ખેડૂતોનો સરકારને સવાલ...સર્વે તો થઈ ગયો, હવે તો આપો સહાય, ક્યારે મળશે?
ગુજરાતના ખેડૂતોની આ વર્ષે સૌથી માઠી દશા બેઠી છે. 20-30 વર્ષમાં ન જોયા હોય એવા માવઠા આવ્યા અને છેલ્લે દિવાળી પહેલાં આવેલા માવઠાએ તો જાણે જગતના તાતની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું...જ્યાં મબલખ આવક થવાની આશા હતી, ત્યાં હવે ખર્ચો કર્યો એટલા પણ પૈસા મળવાની આશા નથી. ખેડૂતોની કફોડી હાલત જોઈને સરકારે પણ તાત્કાલિક સર્વેની કામગીરી કરાવી, નેતાઓને સમીક્ષા કરવા માટે દોડાવ્યા, ખૂદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ઉતર્યા... અને નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તારનું હવાઈ નિરીક્ષણ કરીને ખેડૂતોની વ્યથા જાણી... એટલું નહીં સરકારે સૌથી મોટા રાહત પેકેજ આપવાની પણ વાત કરી. જે રીતે સરકાર એક્શનમાં આવી એ જોઈને ખેડૂતોને આશા બંધાઈ હતી કે સરકાર મોટી રાહત આપશે... સરકાર દ્વારા સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ પણ થઈ ગઈ, પરંતુ હજુ સુધી રાહત પેકેજની જાહેર ન થતાં હવે ખેડૂત મુંઝાયો છે.