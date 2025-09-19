સિસ્ટમની ખામીથી ગુજરાતના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, કોંગ્રેસનું 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ, Video
ગુજરાતમાં મગફળીના ટેકાના ભાવે વેચાણ માટે ખેડૂતોએ મોટા પાયે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, પરંતુ હવે સિસ્ટમની ખામીથી રજિસ્ટ્રેશન રદ થઈ રહ્યા છે. વરસાદના માર પછી જેમ તેમ પાક બચ્યો હવે ટેકાના ભાવે વેચવાનો આવ્યો તો તંત્રના પાપે ખેડૂતો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સી.સી.આઈ.માં ટેકાના ભાવે મગફળી વેચાણ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા પછી ખેડૂતોને મોબાઈલ પર મેસેજ આવે છે કે, સર્વેમાં તમારા ખેતરમાં મગફળીનું વાવેતર જોવા નથી મળતું જેના કારણે તમારુ રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવામાં આવે છે. સેટેલાઈટ મેપિંગની ખામીથી આ સમસ્યા સર્જાઈ છે. ખેડૂતો કહે છે, અમે મહેનત કરી, બિયારણ-ખાતરનો ખર્ચ કર્યો, પણ તંત્રના પાપે રજિસ્ટ્રેશન રદ?. મોરબીના ટંકારામાં ખેડૂતોએ તાલુકા પંચાયત કચેરી પર પહોંચી વિરોધ કર્યો. કોંગ્રેસ નેતાઓ જોડાયા, અધિકારીઓએ વાવણીના પુરાવા માંગ્યા પણ ખેડૂતોએ તીખો વિરોધ કર્યો. કોંગ્રેસે તંત્રને 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું. કાર્યવાહી નહીં થાય તો તાળાબંધી અને રસ્તા રોકો આંદોલન કરાશે...