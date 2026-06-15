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જગતના તાતનો આક્રોશ, કહ્યું- હવે ખેડૂત જાગે છે, પોતાનો હક માંગે છે, કંપનીઓને કહે છે હવે તમે ભાગો
જગતના તાતનો આક્રોશ, કહ્યું- હવે ખેડૂત જાગે છે, પોતાનો હક માંગે છે, કંપનીઓને કહે છે હવે તમે ભાગો
Written By
Viral Raval
Published: Jun 15, 2026, 10:40 AM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 10:41 AM IST
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