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જગતના તાતનો આક્રોશ, કહ્યું- હવે ખેડૂત જાગે છે, પોતાનો હક માંગે છે, કંપનીઓને કહે છે હવે તમે ભાગો

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:41 AM IST
gujarat farmers rally farmer byte watch video

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