મોરબીમાં વળતર મુદ્દે ટ્રેક્ટર રેલી સાથે ખેડૂતોનું શક્તિપ્રદર્શન, માંગ પૂરી નહીં થાય તો ગાંધીનગર ઘેરવાની ચીમકી
Morbi Tractor Rally: મોરબીના ટંકારા ખાતે ગુજરાત કિસાન સંઘર્ષ સમિતિની સભા અને ટ્રેક્ટર રેલીનું આયોજન થયું. ટંકારાથી મોરબી કલેક્ટર કચેરી સુધીની આ રેલી રહી. જેમાં મોરબી, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, રાજકોટ, દ્વારકા, બનાસકાંઠા, પાટણ, થરાદ અને અમદાવાદ જિલ્લા સુધીના ખેડૂતો જોડાયા છે. ખાનગી વીજ કંપનીની લાઈન અને તેના વળતરના વિરોધમાં આ સભા કરવામાં આવી. રાજસ્થાન સરકારની જેમ ગુજરાત સરકાર પણ ચાર ગણું વળતર આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય નહીં કરે તો ગાંધીનગર તરફ પ્રસ્થાન કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.