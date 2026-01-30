Video : ગુજરાત સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણી ઘોડે ચઢ્યા
સુરતમાં આયોજિત હોર્સ શોમાં ભાજપના નેતા અને ગુજરાત સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણી ઘોડે ચઢ્યા હતા. ચાર દિવસ ચાલનારા આ હોર્સ શોમાં ભાગ લેવા જીતુ વાઘાણીએ સુરતવાસીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને અપીલ કરી છે. ગુજરાત રાજ્ય પશુપાલન ખાતાના સહયોગથી સુરતમાં હોર્સ રેસનું આયોજન કરાયું છે. તારીખ 30 જાન્યુઆરીથી 2 ફેબ્રુઆરી ચાર દિવસ માટે આ ઘોડા રેસ યોજાશે. જેમાં ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરમાથી 600 થી વધુ ઘોડા માલિકોએ ભાગ લીધો છે.
હોર્સ શોનું આજ રોજ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. જેમાં સુરતના મેયર માવાણી હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે જીતુ વાઘાણીએ કહ્યુ હતું કે, અશ્વ રેસ ઍ રાજા મહારાજાના સમયથી ચાલી આવેલ પ્રથા છે. પરંતુ હાલમાં તે લુપ્ત થઇ રહી છે. ત્યારે લુપ્ત થતી આ પરંપરાને બચાવવા માટે તેમજ આજની જનરેશનને આ અંગે માહિતી આપવા ખાસ આ રેસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.