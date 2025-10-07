ઝેરી કફ સિરપના ઉત્પાદન પર સરકારની પ્રતિક્રિયા, કંપનીઓ પર પ્રતિબંધ, Video

ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Viral Raval | Oct 07, 2025, 04:13 PM IST

'નોટ ઑફ સ્ટાન્ડર્ડ' જાહેર થયેલી કફ સિરપ દવાઓનું ઉત્પાદન કરતી ગુજરાતની પેઢીઓ સામે રાજ્ય સરકારના કડક પગલા. સુરેન્દ્રનગરની મે. શેપ ફાર્મા પ્રા. લિ. તેમજ અમદાવાદની મે. રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિ.માં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર અને CDSCOની સઘન તપાસ. તપાસ અહેવાલમાં દેખાયેલી ક્ષતિઓના આધારે બંને પેઢીઓને તાત્કાલિક અસરથી દવાનું ઉત્પાદન બંધ કરવા આદેશ અપાયો. બંને પેઢીઓને NSQ દવાઓનો જથ્થો તાત્કાલિક ધોરણે બજારમાંથી પાછો ખેંચવા માટે પણ કડક આદેશ આપવામાં આવ્યા. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

