ફરી ધ્રુજી ગુજરાતની ધરા, સાંજે 6.33 વાગ્યે લોકોને અનુભવાયો આંચકો, જુઓ Video
Gujarat Earthquake Video: આજે ફરી ગુજરાતની ધરા ધ્રુજી છે, કચ્છના રાપર નજીક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે, આ આંચકો સાંજે 6.33 વાગ્યે અનુભવાયો હતો, આંચકાની તીવ્રતા 2.7 હતી, આંચકાની તીવ્રતા ઓછી હોવાને કારણે કોઈ નુકસાન થયુ નથી, જ્યારે આંચકો અનુભવાયો ત્યારે લોકો ઘરની બહાર દોડી ગયા હતા. આ પહેલા પણ કચ્છના અનેક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે, જો કે આંચકામાં કોઈ નુકશાન કે જાનહાની ના અહેવાલ મળ્યા નથી. આંચકો આવ્યા બાદ થોડા સમય સુધી લોકો ઘરની બહાર જ રહ્યા હતા, જ્યારે થોડા સમય બાદ બીજો આંચકો આવે તો નુકશાન ન થાય તે માટે તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.