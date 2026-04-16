ગુજરાતમાં કોઈ પણ ચૂંટણી આવે ત્યારે આ બૂથની ચર્ચા અચૂક થાય છે, 1 મતદાર માટે ઉભું કરાય છે આખું બૂથ
gir gadhada local election 2026 : ગીર જંગલમાં આવેલ બાણેજ આશ્રમના મહંતના એક મત માટે મતદાન બુથ ઉભુ કરાશે. પ્રસિદ્ધ બાણેજ આશ્રમના મહંત માટે તંત્ર દ્વારા મતદાન બુથ ઊભું કરાશે. હરિદાસ બાપુ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કરશે. ગીરગઢડાના જામવાળા ગામથી 20 કિમી અંદર મધ્યગીરમાં 5 હજાર વર્ષ જૂનું બાણેજ મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. 2002 થી એક માત્ર મત માટે મતદાન બુથ લગાવવાની શરૂઆત થઈ છે. હરિદાસ બાપુ મહંત બાણેજ મંદિર આખા બુથ પર એક માત્ર મત હોવાને કારણ અહીંના બુથ પર 100 ટકા મતદાન નોંધાય છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં બાણેજમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા બુથ ઊભું કરવામાં આવશે