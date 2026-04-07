'1972થી 2026 સુધી ખાડિયામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતો રહ્યો છે, ખાડિયાને પાકિસ્તાન નહીં બનવા દઈએ'
Gujarat Local Body Election 2026: અમદાવાદના રાયપુર ચકલા ખાતે ભાજપના ચૂંટણી કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કાર્યકરોને સંબોધિત કરતા જમાલપુર-ખાડિયાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટે આક્રમક તેવર દેખાડ્યા હતા. તેમણે સ્થાનિક ચૂંટણીમાં સીધો પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ કરીને કાર્યકરોને સતર્ક કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શહેરભરમાં ભલે ગમે તેની નજર હોય, પણ આપણે ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનતું અટકાવવાનું છે. કેટલાક લોકો આવશે લોભ-લાલચ લઈને, પણ તમે લાલચમાં ન આવી જતા. ખાડિયા એક છે અને ખાડિયા અખંડ છે.
1972થી 2026 સુધી ખાડિયામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતો રહ્યો છે: ભૂષણ ભટ્ટ
વિરોધીઓ પર પ્રહાર કરતા ભૂષણ ભટ્ટે કહ્યું હતું કે, ચૂંટણી આવતા જ કેટલાક તત્વો 'ઇલેક્શન ટુરિઝમ' શરૂ કરે છે. કેટલાક લોકો માટે ચારધામની યાત્રા કરતા વધારે મહત્વ અખંડ ખાડિયાને ખંડિત કરવામાં હોય છે. પરંતુ 1972થી 2026 સુધી ખાડિયામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતો રહ્યો છે, અને આ વખતે પણ આપણે સૌએ સંકલ્પ કરવાનો છે કે ખાડિયાની એકતા અકબંધ રહે.